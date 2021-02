Simone Pillon assolto in appello dall’accusa di aver diffamato un circolo Lgtb (Di lunedì 15 febbraio 2021) Non fu ci fu diffamazione. La Corte d’appello di Perugia ha assolto “perché il fatto non costituisce reato” l’avvocato Simone Pillon, quale consigliere nazionale del Forum associazioni familiari, per diffamazione nei confronti del circolo gay Omphalos per alcune affermazioni con le quali aveva commentato (quando ancora non era senatore della Lega) una loro iniziativa nelle scuole. Fatti per i quali in primo grado era stato condannato a 1.500 euro di multa (pena sospesa). I giudici d’appello hanno così accolto il ricorso presentato dai difensori di Pillon, gli avvocati Laura Modena, Stefano Forzani e Massimiliano Sirchi. In primo grado il giudice aveva stabilito che Pillon risarcisse l’associazione e un attivista in sede civile al pagamento della quale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Non fu ci fu diffamazione. La Corte d’di Perugia ha“perché il fatto non costituisce reato” l’avvocato, quale consigliere nazionale del Forum associazioni familiari, per diffamazione nei confronti delgay Omphalos per alcune affermazioni con le quali aveva commentato (quando ancora non era senatore della Lega) una loro iniziativa nelle scuole. Fatti per i quali in primo grado era stato condannato a 1.500 euro di multa (pena sospesa). I giudici d’hanno così accolto il ricorso presentato dai difensori di, gli avvocati Laura Modena, Stefano Forzani e Massimiliano Sirchi. In primo grado il giudice aveva stabilito cherisarcisse l’associazione e un attivista in sede civile al pagamento della quale ...

