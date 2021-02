Sibilia: «Figc, ecco il mio piano per la svolta. La pandemia non è finita» (Di lunedì 15 febbraio 2021) Cosimo Sibilia, presidente della Lega Dilettanti, ha così parlato riguardo al futuro del movimento calcistico italiano Intervistato da il Mattino, Cosimo Sibilia, ex presidente federale e attuale presidente della Lega Dilettanti, ha così parlato riguardo al futuro del movimento: «Non posso tirarmi indietro adesso, è anche una questione di onore e dignità. C’era un accordo, con un ex presidente federale a fare da garante, di cui pare nessuno se ne ricordi. Questo è un anno drammatico per tutti. La pandemia non è finita. Non ho scritto il libro dei sogni. Il mio è un documento sobrio: governance, attività sportiva, riforma dei campionati, giustizia sportiva, attività dilettantistica, calcio femminile, formazione e attività sociali e culturali». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Cosimo, presidente della Lega Dilettanti, ha così parlato riguardo al futuro del movimento calcistico italiano Intervistato da il Mattino, Cosimo, ex presidente federale e attuale presidente della Lega Dilettanti, ha così parlato riguardo al futuro del movimento: «Non posso tirarmi indietro adesso, è anche una questione di onore e dignità. C’era un accordo, con un ex presidente federale a fare da garante, di cui pare nessuno se ne ricordi. Questo è un anno drammatico per tutti. Lanon è. Non ho scritto il libro dei sogni. Il mio è un documento sobrio: governance, attività sportiva, riforma dei campionati, giustizia sportiva, attività dilettantistica, calcio femminile, formazione e attività sociali e culturali». Leggi su Calcionews24.com

