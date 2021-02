"Siamo tutti Giganti di Mont'e Prama". Sit-in contro il trasloco a Cagliari (Di lunedì 15 febbraio 2021) AGI Circa 400 persone hanno partecipato stamane a Cabras (Oristano) alla manifestazione organizzata dal Comune davanti al museo cittadino per sostenere la richiesta di non trasferire a Cagliari per restauro due statue dei Giganti di Mont'e Prama e alcuni modellini di nuraghe. Sulla diatriba che oppone la comunità del Sinis alla Soprintendenza Archeologia di Cagliari è atteso lunedì prossimo l'intervento del ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini , secondo quanto annunciato durante la protesta dal senatore Gianni Marilotti, presidente della Commissione per l'archivio storico del Senato. "La notizia dell'interessamento del ministro è stata anche per me una gradita sorpresa", ha commentato il sindaco Andrea Abis, a capo della mobilitazione e firmatario nei giorni scorsi di un'ordinanza di chiusura, per otto giorni, del museo ... Leggi su agi (Di lunedì 15 febbraio 2021) AGI Circa 400 persone hanno partecipato stamane a Cabras (Oristano) alla manifestazione organizzata dal Comune davanti al museo cittadino per sostenere la richiesta di non trasferire a Cagliari per restauro due statue deidi'ee alcuni modellini di nuraghe. Sulla diatriba che oppone la comunità del Sinis alla Soprintendenza Archeologia di Cagliari è atteso lunedì prossimo l'intervento del ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini , secondo quanto annunciato durante la protesta dal senatore Gianni Marilotti, presidente della Commissione per l'archivio storico del Senato. "La notizia dell'interessamento del ministro è stata anche per me una gradita sorpresa", ha commentato il sindaco Andrea Abis, a capo della mobilitazione e firmatario nei giorni scorsi di un'ordinanza di chiusura, per otto giorni, del museo ...

Pontifex_it : Tutti siamo responsabili della comunicazione che facciamo, delle informazioni che diamo, del controllo che possiamo… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - quelliche_rai2 : Il governo della Grande Ammucchiata è nato: oggi la nostra canzone è dedicata al veterano di tutte le alleanze, per… - PaoloIvanoCucce : RT @gmgiua: Tutti stupiti dal silenzio di Draghi. Parlerà prima in Senato mercoledì. Come è giusto che sia. Probabilmente siamo abituati… - Papilloncrack : RT @jemenfousoui: Quante donne muoiono o hanno la vita e la carriera rovinata per colpa di uomini che non riescono ad accettare un rifiuto… -

Ultime Notizie dalla rete : Siamo tutti Qualcos'altro di cui avere paura

perché ora tutti siamo Dio" (anche se alla Rete interessa poco una cosa indefinibile come l'anima, preferisce qualcosa di più concreto: i nostri dati da elaborare) che spunta dal libro di Eggers. Uno ...

Marco Belpoliti. Pianura, eccetera

... accanto a un'edicola sacra, di quelle che s'incontrano a tutti i crocicchi delle nostre campagne. ... sono gli altri che ci hanno fatto essere ciò che siamo. Io mi sentirei di aggiungere che gli altri ...

"Siamo tutti Giganti di Mont'e Prama". Sit-in contro il trasloco a Cagliari AGI - Agenzia Giornalistica Italia Firma Recovery, Sassoli: “Ripresa sia per tutti, ora la parola ai parlamenti nazionali”

Modifica ...nuove opzioni di personalizzazione in arrivo. Resta sintonizzato! Covid e anziani soli, il parere dell'esperto: "Impatti negativi da isolamento e sedentarietà" Repubb ...

Il diritto universale alla scienza

È stata una scelta azzeccata, da parte delle Nazioni Unite, scegliere come tema dell'ultima Giornata dei diritti umani nel dicembre 2020 "Recover Better - Stand Up for Human Rights", mettendo i diritt ...

perché oraDio" (anche se alla Rete interessa poco una cosa indefinibile come l'anima, preferisce qualcosa di più concreto: i nostri dati da elaborare) che spunta dal libro di Eggers. Uno ...... accanto a un'edicola sacra, di quelle che s'incontrano ai crocicchi delle nostre campagne. ... sono gli altri che ci hanno fatto essere ciò che. Io mi sentirei di aggiungere che gli altri ...Modifica ...nuove opzioni di personalizzazione in arrivo. Resta sintonizzato! Covid e anziani soli, il parere dell'esperto: "Impatti negativi da isolamento e sedentarietà" Repubb ...È stata una scelta azzeccata, da parte delle Nazioni Unite, scegliere come tema dell'ultima Giornata dei diritti umani nel dicembre 2020 "Recover Better - Stand Up for Human Rights", mettendo i diritt ...