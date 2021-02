“Siamo nei guai seri”. Covid, l’allarme di Andrea Crisanti: situazione preoccupante, cosa sta succedendo in Italia (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Siamo nei guai seri”, il virologo Andrea Crisanti non ha una visione ottimistica della situazione. In un’intervista a La Stampa chiarisce il proprio punto di vista, che non è sicuramente dei più rosei, sul Covid in Italia. Il virologo infatti è davvero spaventato dalla diffusione del contagio: “Gli altri Paesi Ue chiudono, noi penSiamo a sciare e a mangiar fuori”. “L’emergenza Coronavirus in Italia e nel mondo non è finita, anzi le varianti fanno ancora più paura, dopo che uno studio commissionato da Merkel, Biden, Macron e Johnson ha rivelato che le nuove forme di contagio sono molto più pericolose dell’originale. La variante inglese ha un tasso di mortalità del 20-30% superiore”. Commenta Crisanti ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) “nei”, il virologonon ha una visione ottimistica della. In un’intervista a La Stampa chiarisce il proprio punto di vista, che non è sicuramente dei più rosei, sulin. Il virologo infatti è davvero spaventato dalla diffusione del contagio: “Gli altri Paesi Ue chiudono, noi pena sciare e a mangiar fuori”. “L’emergenza Coronavirus ine nel mondo non è finita, anzi le varianti fanno ancora più paura, dopo che uno studio commissionato da Merkel, Biden, Macron e Johnson ha rivelato che le nuove forme di contagio sono molto più pericolose dell’originale. La variante inglese ha un tasso di mortalità del 20-30% superiore”. Commenta...

