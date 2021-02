"Sgarbo istituzionale". Orlando nel mirino di Draghi: indiscrezione di Dagospia sull'uscita "non gradita a Palazzo Chigi" (Di lunedì 15 febbraio 2021) Primi malumori nel nuovo governo. Ad agitare le acque ci ha pensato Andrea Orlando. Secondo quanto riportato da Dagospia Mario Draghi "ha poco gradito la convocazione delle parti sociali del neo-ministro del Lavoro". Il piddino ha infatti incontrato in videoconferenza Cgil, Cisl e Uil. Un faccia a faccia tenuto domenica 14 febbraio, prima di ottenere la fiducia dell'esecutivo alle Camere. Un dettaglio non passato inosservato. E che - a detta del sito di Roberto D'Agostino - avrebbe scatenato Palazzo Chigi. "Bisogna mettersi subito al lavoro", ha detto anche la segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan, commentando le scelte "di altissimo profilo" fatte dal neo presidente del Consiglio per il suo governo. Durante le consultazioni dei giorni scorsi, il premier aveva incontrato i sindacati che gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Primi malumori nel nuovo governo. Ad agitare le acque ci ha pensato Andrea. Secondo quanto riportato daMario"ha poco gradito la convocazione delle parti sociali del neo-ministro del Lavoro". Il piddino ha infatti incontrato in videoconferenza Cgil, Cisl e Uil. Un faccia a faccia tenuto domenica 14 febbraio, prima di ottenere la fiducia dell'esecutivo alle Camere. Un dettaglio non passato inosservato. E che - a detta del sito di Roberto D'Agostino - avrebbe scatenato. "Bisogna mettersi subito al lavoro", ha detto anche la segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan, commentando le scelte "di altissimo profilo" fatte dal neo presidente del Consiglio per il suo governo. Durante le consultazioni dei giorni scorsi, il premier aveva incontrato i sindacati che gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Sgarbo istituzionale Il dispetto di Ilaria

Raccontano che la forte tentazione di Ilaria Caprioglio di ricandidarsi sindaco di Savona nasca da uno sgarbo, diciamo così, istituzionale, subito qualche giorno fa. Il consigliere regionale Alessandro Bozzano, emissario di Giovanni Toti e numero uno di 'Cambiamo' nel Savonese, ha incontrato la sindaca.

Arcuri sulla graticola: il super commissario si attacca a Speranza

Domenico Arcuri rischia di uscire di scena con un ultimo sgarbo. Ieri mattina, ai cronisti che ... lo staff spiegava che era una scelta di 'garbo istituzionale'. L'assenza ingiustificata e la ...

Beppe Grillo, lo sgarbo istituzionale/ Dopo consultazioni sfugge ai giornalisti ma...

Raccontano che la forte tentazione di Ilaria Caprioglio di ricandidarsi sindaco di Savona nasca da uno sgarbo, diciamo così, istituzionale, subito qualche giorno fa. Il consigliere regionale Alessandr ...

Arcuri sulla graticola: il super commissario si attacca a Speranza

Uno schermo vuoto, senza nessuna spiegazione. Domenico Arcuri rischia di uscire di scena con un ultimo sgarbo. Ieri mattina, ai cronisti che chiedevano come mai il commissario non si sia presentato al ...

