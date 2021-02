Setti | “Europa? Non ci abbiamo mai pensato | dobbiamo centrare la salvezza”

sportli26181512 : Verona, Setti: 'Il nostro scudetto resta la salvezza. Juric è sereno': Il patron gialloblù vola basso: 'Europa? Io… - Pall_Gonfiato : #HellasVerona - Le parole del presidente #Setti alla vigilia del match con il #Parma #VeronaParma - infoitsport : Hellas Verona, Setti: 'Mai pensato all'Europa. Mi guardo dietro perché l'obiettivo è salvarci' - Mediagol : #Verona-#Parma, Setti: 'Salvezza ancora il nostro obiettivo, sull'Europa devo sottolineare una cosa'… - ParmaLiveTweet : Verona, Setti: 'Europa? La salvezza il nostro scudetto' -

Ultime Notizie dalla rete : Setti Europa

Commenta per primo Maurizio, presidente del Verona , ha parlato a Sky Sport in vista della sfida contro il Parma: '? Ne avete parlato voi giornalisti. Io guardo sempre ai punti di vantaggio sulla terzultima e ad ...Maurizio, presidente del Verona, ha parlato prima della gara contro il Parma: ecco le dichiarazioni sulla situazione della sua ...Maurizio Setti, presidente del Verona, ha parlato prima della gara contro il Parma: ecco le dichiarazioni sulla situazione della sua squadra Maurizio Setti, presidente del Verona, ha parlato prima del ...VERONA - A margine del posticipo di Serie A tra Verona e Parma, il patron gialloblù Maurizio Setti ha detto la sua a Sky Sport: “Giochiamo in casa, veniamo da due partite in cui siamo andati così così ...