Serie B, Cosenza-Reggina alle 21: dove seguire in tv il derby calabrese (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si conclude stasera la 23.ma giornata di Serie B con il derby Cosenza-Reggina. Un Monday Night molto atteso vista la rivalità che c'è tra le due compagini calabresi. La partita avrà inizio alle ore 21 e sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma Dazn (numero 209 del satellite) ma anche in streaming sullo stesso canale. I Lupi, in Serie positiva da 5 partite (4 pareggi e una vittoria), vanno a caccia della prima vittoria casalinga. E Occhiuzzi dovrebbe lanciare Crecco dal primo minuto con Vera in panchina. Torna Gerbo dalla squalifica pronto a prendere il posto di Corsi. Per il resto gli stessi scesi in campo a Cittadella con un ballottaggio Ingrosso-Idda. In panchina Mbakogu al quale il tecnico potrebbe regalare una manciata di minuti nel finale di gara.

