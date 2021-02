Serie A, l’Hellas Verona ribalta il Parma. I crociati ora tremano (Di lunedì 15 febbraio 2021) L'Hellas Verona di Juric riparte e manda ko il Parma di D'Aversa che cade 2-1 al Bentegodi. I veneti ribaltano il vantaggio iniziale dei ducali che sono passati avanti grazie al rigore di Kucka. Reazione rabbiosa dei ragazzi di Juric che pareggiano con la conclusione di Dimarco sporcata in porta da Grassi, mentre nella ripresa Barak completa la rimonta. Il Parma va sempre più giù ed è penultimo, il Verona si riavvicina all'Europa.Verona Parma 2-1: risultato e tabellinoMARCATORI: 8? rig. Kucka (P), 13? aut. Grassi (V), 61? Barak (V).Verona (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Gunter, Cetin; Lazovic, Tameze, Ilic (dal 90’+3? Veloso), Dimarco (dall’84’ Magnani); Barak, Colley (dal 51? Bessa); Lasagna. All. Ivan Juric.Parma (4-3-3): Sepe; Conti ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 15 febbraio 2021) L'Hellasdi Juric riparte e manda ko ildi D'Aversa che cade 2-1 al Bentegodi. I venetino il vantaggio iniziale dei ducali che sono passati avanti grazie al rigore di Kucka. Reazione rabbiosa dei ragazzi di Juric che pareggiano con la conclusione di Dimarco sporcata in porta da Grassi, mentre nella ripresa Barak completa la rimonta. Ilva sempre più giù ed è penultimo, ilsi riavvicina all'Europa.2-1: risultato e tabellinoMARCATORI: 8? rig. Kucka (P), 13? aut. Grassi (V), 61? Barak (V).(3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Gunter, Cetin; Lazovic, Tameze, Ilic (dal 90’+3? Veloso), Dimarco (dall’84’ Magnani); Barak, Colley (dal 51? Bessa); Lasagna. All. Ivan Juric.(4-3-3): Sepe; Conti ...

