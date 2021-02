Serie A | Hellas Verona-Parma | probabili formazioni e diretta tv

(Di lunedì 15 febbraio 2021) C’è un dato poco edificante che accomuna i club gialloblù che stasera scenderanno in campo in terra veneta: entrambe hanno totalizzato zero punti nelle ultime due apparizioni inA. I padroni di casa di Ivan Juric hanno messo insieme sei punti nelle ultime cinque partite e la corsa europea degli scaligeri si è fermata. Gli ospiti di Roberto D’Aversa, invece, hanno racimolato la miseria di un punto nelle ultime cinque partite e lo spettro retrocessione sembra prendere sempre più il sopravvento sul club emiliano che, attualmente, si trova al penultimo posto della graduatoria. Punti importanti, quindi, al Bentegodi di: entrambe le compagini cercano una vittoria che potrebbe mettere fine al periodo negativo imboccato. Ecco le ultime e latv di, ...

... la seconda per rafforzare la sua rincorsa alla zona Champions e allungare unadi vittorie ... Lunedì sera, alle 20,45, la partita che conclude questa 22a giornata:Verona - Parma. E' ...Ennesima finale per il Parma Calcio che gioca il posticipo diA alle 20:45 contro l'Verona. Una delle vittorie in questo campionato è arrivata proprio contro gli Scaligeri: un girone fa ci aveva pensato Kurtic a segnare dopo appena un minuto. Oggi è ...C’è un dato poco edificante che accomuna i club gialloblù che stasera scenderanno in campo in terra veneta: entrambe hanno totalizzato zero punti nelle ultime due apparizioni in Serie A ... ultime e ...Una partita importante per entrambe le formazioni che sono reduci da due pesanti sconfitte contro Udinese e Bologna. www.imagephotoagency.it. Probabili formazioni Verona-Parma: le possibili scelte di ...