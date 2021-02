Serata di passione tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga? (Di lunedì 15 febbraio 2021) Scoppiano nuovi amori al Grande Fratello Vip, una nuova coppia si sta formando in questi giorni, quella composta da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Nonostante la ritrosia iniziale della ragazza che è fidanzata da circa dieci anni, sembra che i due alla fine non abbiano potuto fare a meno di finire uno nelle braccia dell’altra. L’ammissione di Rosalinda Nell’ultima puntata andata in onda venerdì 12 febbraio la ragazza, istigata dalla comare Alfonso Signorini aveva finalmente ammesso di essere attratta dal coinquilino: Sicuramente ho una situazione importante che dura da 10 anni che devo risolvere. Mi aspetta un confronto importante e lui è una persona che mi piace molto, è molto affine a me, mi piace come persone, è un uomo rispettoso e maturo. C’è stima, c’è feeling però. parole ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 15 febbraio 2021) Scoppiano nuovi amori al Grande Fratello Vip, una nuova coppia si sta formando in questi giorni, quella composta da. Nonostante la ritrosia iniziale della ragazza che è fidanzata da circa dieci anni, sembra che i due alla fine non abbiano potuto fare a meno di finire uno nelle braccia dell’altra. L’ammissione diNell’ultima puntata andata in onda venerdì 12 febbraio la ragazza, istigata dalla comare Alfonso Signorini aveva finalmente ammesso di essere attratta dal coinquilino: Sicuramente ho una situazione importante che dura da 10 anni che devo risolvere. Mi aspetta un confronto importante e lui è una persona che mi piace molto, è molto affine a me, mi piace come persone, è un uomo rispettoso e maturo. C’è stima, c’è feeling però. parole ...

passione_inter : Inter-Lazio, Bastoni (Sky): 'In campo cattivi, non deve essere la serata della Lazio. D'ora in poi 17 finali, vogli… - Brownfox_51 : @AStramezzi Bravi!! I medici autentici del Mondo sono quelli che sono e che lavorano con passione, come voi. Un gra… - kannonzakacals : dichiaro di desiderare un’intera serata con in sottofondo un po’ di blouse, un merlot del 95 con annessa una serata di passione - CardeMarco : Anni di miseria e di figuracce ripagati da un girone d’andata e da una serata come questa in Coppa Italia. Il vero… - MichaelGiulian2 : RT @AnnA12352429: La passione è quella cosa che si esce di casa con il proprio profumo... e si torna con quello dellaltro...(cit) Buona ser… -