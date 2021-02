Sequestrato il porto di Bagnara Calabra: “Inquinamento e disastro ambientale”. Le immagini dei fondali sono impressionanti (video) (Di lunedì 15 febbraio 2021) Da domenica 14 febbraio i Carabinieri sono impegnati nell’area costiera di Bagnara Calabra per verificare le condizioni ambientali e lavorative del porto. In azione una vera e propria task-force composta dagli uomini della locale stazione, i carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Reggio Calabria, quelli del Nucleo Subacqueo di Messina e i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro reggino, i quali hanno effettuato delle approfondite verifiche sulla liceità degli impieghi e delle condizioni lavorative nell’attracco di Bagnara. Al termine di questa prima fase dell’attività di controllo, è stata posta in sequestro l’area portuale. Contesto analogo si era presentato già nel 2018, quando il porto di Bagnara Calabra, era stato sottoposto a sequestro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Da domenica 14 febbraio i Carabinieriimpegnati nell’area costiera diper verificare le condizioni ambientali e lavorative del. In azione una vera e propria task-force composta dagli uomini della locale stazione, i carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Reggio Calabria, quelli del Nucleo Subacqueo di Messina e i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro reggino, i quali hanno effettuato delle approfondite verifiche sulla liceità degli impieghi e delle condizioni lavorative nell’attracco di. Al termine di questa prima fase dell’attività di controllo, è stata posta in sequestro l’area portuale. Contesto analogo si era presentato già nel 2018, quando ildi, era stato sottoposto a sequestro ...

ilfattovideo : Sequestrato il porto di Bagnara Calabra: “Inquinamento e disastro ambientale”. Le immagini dei fondali sono impress… - AnsaLiguria : In porto a Genova sequestrato Lamborghini da 240mila euro. Di rientro in Ue dopo esportazione con evasione 82mila e… - ansa_liguria : In porto a Genova sequestrato Lamborghini da 240mila euro - waveofsorrow : Come si dice? Ah sì...vi si devono mangiare i cani - SecondoPiano : Illecito smaltimento di rifiuti, sequestrato il porto di Bagnara Calabra. -

Ultime Notizie dalla rete : Sequestrato porto Genova, sequestrata in porto una Lamborghini da 240 mila euro

I funzionari dell'agenzia delle Dogane e dei monopoli di Genova 1 e i finanzieri del II Gruppo della Guardia di Finanza di Genova hanno sequestrato, un'autovettura 'Lamborghini Urus' del valore di circa 240 mila euro. Dalle indagini è emerso che l'auto era stata esportata in Tunisia a gennaio prima di essere nuovamente rispedita in ...

Ambiente, il Noe sequestra l'area portuale di Bagnara

...motivi per i quali i carabinieri hanno sequestrato l'area portuale di Bagnara, in provincia di Reggio Calabria, al termine delle verifiche eseguite sulle condizioni ambientali e lavorative del porto. ...

In porto a Genova sequestrato Lamborghini da 240mila euro Agenzia ANSA Intesta auto di lusso al fratello per i guai con il fisco. Ma non sfugge alla GdF: Tesla sequestrata

I guai e le pendenze tutt'ora in corso con il fisco non lo avevano più di tanto scoraggiato e, anzichè procedere a risarcire l'erario su quanto gli viene ...

Sequestrato il porto di Bagnara Calabra: “Inquinamento e disastro ambientale”. Le immagini dei fondali sono impressionanti (video)

Da domenica 14 febbraio i Carabinieri sono impegnati nell’area costiera di Bagnara Calabra per verificare le condizioni ambientali e lavorative del porto. In azione una vera e propria task-force compo ...

I funzionari dell'agenzia delle Dogane e dei monopoli di Genova 1 e i finanzieri del II Gruppo della Guardia di Finanza di Genova hanno, un'autovettura 'Lamborghini Urus' del valore di circa 240 mila euro. Dalle indagini è emerso che l'auto era stata esportata in Tunisia a gennaio prima di essere nuovamente rispedita in ......motivi per i quali i carabinieri hannol'area portuale di Bagnara, in provincia di Reggio Calabria, al termine delle verifiche eseguite sulle condizioni ambientali e lavorative del. ...I guai e le pendenze tutt'ora in corso con il fisco non lo avevano più di tanto scoraggiato e, anzichè procedere a risarcire l'erario su quanto gli viene ...Da domenica 14 febbraio i Carabinieri sono impegnati nell’area costiera di Bagnara Calabra per verificare le condizioni ambientali e lavorative del porto. In azione una vera e propria task-force compo ...