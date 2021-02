Sequestrata azienda nel Sannio: lavorazioni di marmi abusiva (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiI militari della Stazione Carabinieri Forestale di Sant’Agata de’ Goti, Gruppo di Benevento, a seguito di un controllo del territorio, finalizzato all’accertamento di potenziali compromissioni e deterioramento delle matrici ambientali, causate dalle attività produttive di insediamenti artigianali e/o industriali, hanno proceduto al sequestro preventivo, di iniziativa della P.G. di un opificio, di circa 800 mq., adibito alla lavorazione del marmo, ubicato nel Comune di Sant’Agata de’ Goti, in area vincolata paesaggisticamente. Il sequestro è scaturito a seguito dalla constatazione, da parte dei militari intervenuti, del fatto che il titolare dell’opificio stava esercitando tale attività produttiva e commerciale in assenza dei prescritti titoli autorizzativi, nello specifico di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di valutazione delle emissioni sonore ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiI militari della Stazione Carabinieri Forestale di Sant’Agata de’ Goti, Gruppo di Benevento, a seguito di un controllo del territorio, finalizzato all’accertamento di potenziali compromissioni e deterioramento delle matrici ambientali, causate dalle attività produttive di insediamenti artigianali e/o industriali, hanno proceduto al sequestro preventivo, di iniziativa della P.G. di un opificio, di circa 800 mq., adibito alla lavorazione del marmo, ubicato nel Comune di Sant’Agata de’ Goti, in area vincolata paesaggisticamente. Il sequestro è scaturito a seguito dalla constatazione, da parte dei militari intervenuti, del fatto che il titolare dell’opificio stava esercitando tale attività produttiva e commerciale in assenza dei prescritti titoli autorizzativi, nello specifico di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di valutazione delle emissioni sonore ...

petergomezblog : Brescia, inchiesta per disastro ambientale: sequestrata l’azienda Caffaro. Cromo e mercurio sopra parametri di legge - MarcoBendinelli : RT @radiondadurto: #Brescia 'La #Caffaro inquina ancora'. La Procura sequestra l'intera azienda. Alle stelle i valori di cromo esavalente e… - Gabri_Benci : RT @Radiondarossa: Sequestrata l'azienda Caffaro a Brescia: inchiesta per disastro ambientale - - Radiondarossa : Sequestrata l'azienda Caffaro a Brescia: inchiesta per disastro ambientale - - bafio55 : RT @petergomezblog: Brescia, inchiesta per disastro ambientale: sequestrata l’azienda Caffaro. Cromo e mercurio sopra parametri di legge ht… -