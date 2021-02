Senza braccia né gambe scippa una donna. Fugge, polizia lo ferma per ammanettarlo (Di lunedì 15 febbraio 2021) Assurdo, è proprio il caso di dirlo, eppure non è che la pura verità. È stato arrestato per flagranza di reato dopo aver derubato una donna di 40 anni, disabile. Lui, il ladro, di anni ne ha appena 18 e cerca di sopravvivere con piccoli lavoretti di fortuna, vendendo fazzoletti usa e getta all’angolo della strada. Uno dei tanti venditori ambulanti che si vedono in giro e tentano come possono di arrivare a fine giornata. Particolarità non di poco conto, il venditore ladre in questione non ha né gambe né braccia ma ha tanto lo stesso un colpo finito in maniera misera. Nel dettaglio, dopo aver avvistato la quarantenne su una sedia a rotelle, si è avvicinato e ha iniziato a colpirla. Colpo dopo colpo con la testa e il busto fino a quando la poveretta non è caduta in terra e lì è scattato il tentativo di rapina. Continua dopo la foto Il ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) Assurdo, è proprio il caso di dirlo, eppure non è che la pura verità. È stato arrestato per flagranza di reato dopo aver derubato unadi 40 anni, disabile. Lui, il ladro, di anni ne ha appena 18 e cerca di sopravvivere con piccoli lavoretti di fortuna, vendendo fazzoletti usa e getta all’angolo della strada. Uno dei tanti venditori ambulanti che si vedono in giro e tentano come possono di arrivare a fine giornata. Particolarità non di poco conto, il venditore ladre in questione non ha nénéma ha tanto lo stesso un colpo finito in maniera misera. Nel dettaglio, dopo aver avvistato la quarantenne su una sedia a rotelle, si è avvicinato e ha iniziato a colpirla. Colpo dopo colpo con la testa e il busto fino a quando la poveretta non è caduta in terra e lì è scattato il tentativo di rapina. Continua dopo la foto Il ...

MarianoMoselli : Si può proporre leggerezza, soprattutto in questi giorni non semplici, mantenendo il buon gusto senza trascendere m… - BesenghiRoberto : C'è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi; dove il tempo… - MegghieUP : RT @mentecritica: Il mio augurio per questa futile ricorrenza è di scolpirla nel cuore come è scolpita nel mio. Amate, per quanto sia dolor… - Peppearia : RT @mentecritica: Il mio augurio per questa futile ricorrenza è di scolpirla nel cuore come è scolpita nel mio. Amate, per quanto sia dolor… - AntoDiMario : RT @mentecritica: Il mio augurio per questa futile ricorrenza è di scolpirla nel cuore come è scolpita nel mio. Amate, per quanto sia dolor… -