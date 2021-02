Senago | uomo trovato morto in casa dai Vigili del fuoco

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Unè statoinquesta mattina a. Poco dopo mezzogiornodel, carabinieri e ambulanza si sono portati in via Don Rocca per un intervento di soccorso a persona all’interno di un appartamento al primo piano. Idelintervenuti dal distaccamento di Desio, sono entrati da una td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.