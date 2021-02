Sei Nazioni | Irlanda e Galles si ribellano al Black lives matter | niente ginocchio a terra

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb –«ribelli» al torneo internazionale di rugby Sei: le due squadre, scese in campo il 7 febbraio scorso al Principality stadium di Cardiff, si sono infatti coraggiosamente rifiutate di inginocchiarsi per rendere omaggio al. Le squadre ribelli del SeiSecondo quanto riportato da IrishPost – e l’evidenza fotografica lo conferma – ogni singolo giocatore appartenente a entrambe le formazioni è rimasto in piedi mentre l’impianto audio dello stadio trasmetteva l’ormai obbligatorio messaggio antirazzista a sostegno del movimento che ha monopolizzato sport, spettacolo e cultura dopo la morte di George Floyd. Un gesto che segue quanto avvenuto durante il match del Sei...

SeiNazioniRugby : ?? #ToDoList del lunedì mattina? Votare la migliore meta della seconda giornata di @SixNationsRugby ?? Scegli qui… - MarcoPennacchi3 : RT @IlPrimatoN: Esistono sportivi ancora immuni dal virus antirazzista - conteadifoix : RT @IlPrimatoN: Esistono sportivi ancora immuni dal virus antirazzista - PaulBassano : RT @IlPrimatoN: Esistono sportivi ancora immuni dal virus antirazzista - GMarcuccio : RT @IlPrimatoN: Esistono sportivi ancora immuni dal virus antirazzista -

Ultime Notizie dalla rete : Sei Nazioni

... è quanto emerge da un rapporto pubblicato oggi dalla Missione di assistenza delleUnite in ... dall'1 ottobre al 31 gennaio scorsi (cinque attivisti egiornalisti). Come riferisce Ansa, ...Come ogni settimana, ilproduce effetti evidenti sulla classifica del World Rugby: questa volta a pagare dazio sono due delle tre sconfitte nel secondo turno del torneo, ovvero Irlanda e Scozia, mentre l Italia - ...11:36 – “L’accordo per portare il petrolio greggio degli Emirati in petroliera a un oleodotto nel porto di Eilat sul Mar Rosso è stato firmato dopo che le due nazioni hanno normalizzato i legami alla ...È una sorta di cloud o concetto nuvola che tutto promette, già cavalcata dai cherubini del greenwashing, la pubblicità “illuminata”. Più la nuvola s’ingrossa e investe ogni cosa, più tutti noi brancol ...