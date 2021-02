Se si vuole il bene del Paese evitare argomenti pretestuosi sul governo Draghi (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’emergenza sanitaria richiede misure decise ed efficaci e non è ammissibile perseverare in una tattica balbettante e timorosa. L’efficace contrasto al virus è il presupposto di qualunque azione volta alla ripresa economica e sociale del Paese. Ma soprattutto la diffusione delle varianti del Covid è allarmante e ci impone di assumere misure rapide ed adeguate. Al contempo, è chiaro che la divisione dell’Italia in colori, pur rallentando la velocità di diffusione del virus, non è efficace al fine di confinare le diverse varianti. Infatti, tra due territori percorsi dal virus Covid 19, la eventuale differenza quantitativa ben può essere rappresentata dalla distinzione in colori del Paese. Laddove, invece, si siano diffuse varianti del virus, a macchia di leopardo, la differenza tra le aree non sarà più solo quantitativa, ma qualitativa e dunque non si ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’emergenza sanitaria richiede misure decise ed efficaci e non è ammissibile perseverare in una tattica balbettante e timorosa. L’efficace contrasto al virus è il presupposto di qualunque azione volta alla ripresa economica e sociale del. Ma soprattutto la diffusione delle varianti del Covid è allarmante e ci impone di assumere misure rapide ed adeguate. Al contempo, è chiaro che la divisione dell’Italia in colori, pur rallentando la velocità di diffusione del virus, non è efficace al fine di confinare le diverse varianti. Infatti, tra due territori percorsi dal virus Covid 19, la eventuale differenza quantitativa ben può essere rappresentata dalla distinzione in colori del. Laddove, invece, si siano diffuse varianti del virus, a macchia di leopardo, la differenza tra le aree non sarà più solo quantitativa, ma qualitativa e dunque non si ...

