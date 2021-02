Scuole Veneto, Zaia annuncia: “Didattica digitale alle superiori al 50% fino al 5 marzo” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il Veneto proseguirà la Didattica in presenza al 50% per le Scuole superiori fina al 5 marzo. Lo ha annunciato il presidente Luca Zaia, che firmerà un'ordinanza nelle prossime ore. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ilproseguirà lain presenza al 50% per lefina al 5. Lo hato il presidente Luca, che firmerà un'ordinanza nelle prossime ore. L'articolo .

