Scuole, genitori Sì Dad scrivono al Ministro Bianchi (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiHanno deciso di non perdere tempo e a pochi giorni dalla sua nomina hanno scritto al Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, i genitori del gruppo Facebook Salerno sì Dad al quale aderiscono circa 4000 persone. Nella nota, a firma degli amministratori del gruppo Antonio Ilardi e Mary Buono, al Ministro viene evidenziato che centinaia di madri e padri stanno civilmente rappresentando, in questi giorni, a commento del post sul giuramento pubblicato del Ministero dell’Istruzione, che la DAD è Scuola esattamente come è Scuola l’Università Telematica in cui insegna. “I contagi stanno aumentando vertiginosamente in tutti gli Istituti di ogni ordine e grado, determinando peraltro, ovunque, innumerevoli interruzioni della continuità didattica a causa dell’assenza di tantissimi docenti affetti da ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiHanno deciso di non perdere tempo e a pochi giorni dalla sua nomina hanno scritto aldell’Istruzione, Patrizio, idel gruppo Facebook Salerno sì Dad al quale aderiscono circa 4000 persone. Nella nota, a firma degli amministratori del gruppo Antonio Ilardi e Mary Buono, alviene evidenziato che centinaia di madri e padri stanno civilmente rappresentando, in questi giorni, a commento del post sul giuramento pubblicato del Ministero dell’Istruzione, che la DAD è Scuola esattamente come è Scuola l’Università Telematica in cui insegna. “I contagi stanno aumentando vertiginosamente in tutti gli Istituti di ogni ordine e grado, determinando peraltro, ovunque, innumerevoli interruzioni della continuità didattica a causa dell’assenza di tantissimi docenti affetti da ...

mante : Nel frattempo nel liceo di mia figlia il focolaio Covid si è esteso finora a 30 studenti 8 classi e 2 insegnanti.… - OnTheWallsOf : @ProVitaFamiglia Quindi ha approfittato della scampata condanna per reiterare il misfatto. Mi chiedo se Pillon pos… - MRGUMEDE40 : RT @LaNotiziaQuoti: Non si cambia, nonostante proteste e ricorsi. E tutto questo nonostante la decisione del Tar dell’Umbria che aveva parz… - CronacheMc : SIT IN in piazza della Libertà di una rappresentanza delle scuole Mameli, Villa Serra, Frank, De Amicis e Natali: «… - LaNotiziaQuoti : Non si cambia, nonostante proteste e ricorsi. E tutto questo nonostante la decisione del Tar dell’Umbria che aveva… -