Scuole chiuse per maltempo, sindaci critici: “Caserta spostata in Siberia” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Scuole chiuse causa neve a Caserta e in altri comuni della provincia su decisione dei sindaci. Ma le scelte dei primi cittadini non hanno convinto, provocando delle critiche, anche perché la giornata di oggi è fredda ma con il sole. Oltre al sindaco di Caserta, Carlo Marino, hanno deciso di chiudere le Scuole per oggi, e dunque di far fare un ponte (domani la chiusura è prevista perché è martedì grasso), anche i sindaci di Casagiove (Giuseppe Vozza), Castel Morrone (Gianfranco Della Valle), Caiazzo (Stefano Giaquinto), Piana di Monte Verna (Stefano Lombardi), Castel Campagnano (Gennaro Marcuccio) e Ruviano (Roberto Cusano). Per tutti la scelta è stata motivata dai preventivati problemi alla viabilità per le gelate ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuticausa neve ae in altri comuni della provincia su decisione dei. Ma le scelte dei primi cittadini non hanno convinto, provocando delle critiche, anche perché la giornata di oggi è fredda ma con il sole. Oltre al sindaco di, Carlo Marino, hanno deciso di chiudere leper oggi, e dunque di far fare un ponte (domani la chiusura è prevista perché è martedì grasso), anche idi Casagiove (Giuseppe Vozza), Castel Morrone (Gianfranco Della Valle), Caiazzo (Stefano Giaquinto), Piana di Monte Verna (Stefano Lombardi), Castel Campagnano (Gennaro Marcuccio) e Ruviano (Roberto Cusano). Per tutti la scelta è stata motivata dai preventivati problemi alla viabilità per le gelate ...

Tg3web : Cresce in tutta Italia l'allarme per la diffusione delle varianti del covid. A Bollate, nel Milanese, è emersa la p… - GrottaNews : Arriva la neve a bassa quota. In Irpinia scuole chiuse - Ottopagine - mirkotursi : @Kitran1Salis @ninabecks1 Ah ok, allora tutto normale. Vita normale, beata lei. Però le scuole chiuse, i lavoratori… - PugliaStream : Ancora rischio neve nel Foggiano Scuole chiuse per il pericolo ghiaccio - LucianaCiolfi : @Emergenza24 Maltempo in Campania, scuole chiuse in provincia di Caserta -