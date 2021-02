Scuola, obbligo fino a 17 anni: le idee del ministro Bianchi (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tra le tante idee del nuovo ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ci sono l'obbligo fino ai 17 anni e il liceo della durata di 4 anni. su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tra le tantedel nuovodell'Istruzione, Patrizio, ci sono l'ai 17e il liceo della durata di 4. su Notizie.it.

Corriere : Scuola, liceo di 4 anni e scuola dell’obbligo fino a 17: quali sono le idee del ministr... - CarlaBussone : RT @Corriere: Scuola, liceo di 4 anni e scuola dell’obbligo fino a 17: quali sono le idee del ministr... - 47simosogno : @IoBelacqua @EmpfindsamerS @Pupi18054216 @longagnani @matteo_1093 Belle idee di merda. È una congiura per distrugge… - Mariang47614228 : RT @MariaRo51490621: Importante provvedimento del TAR Lazio, esteso a tutti i minori tra i 6 e 11 anni in merito all' obbligo delle mascher… - monterenzi : RT @Corriere: Scuola, liceo di 4 anni e scuola dell’obbligo fino a 17: quali sono le idee del ministr... -