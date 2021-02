Scuola, Ministro Bianchi: «Maturità e lezioni in presenza le priorità» (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il governo Draghi ha finalmente la sua squadra dei Ministri, un mix di politici e tecnici, con poltrone per tutti i partiti che hanno dato la fiducia al nuovo esecutivo e con alcune conferme rispetto alla squadra del governo Conte bis. Conferme che non hanno riguardato però il Ministero dell'Istruzione. Infatti Lucia Azzolina è stata sostituita da Patrizio Bianchi, un tecnico. E l'eredità della Azzolina è piuttosto pesante, con alcune cose importanti da fare e pure urgentemente visto che proprio la Scuola è una delle aree più colpite dalle limitazioni dovute dal coronavirus. Ecco cosa ha detto il neo Ministro sulle linee programmatiche del suo dicastero. Scuola: le priorità del Ministro Bianchi Patrizio Bianchi, accademico, ex rettore dell'Università ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il governo Draghi ha finalmente la sua squadra dei Ministri, un mix di politici e tecnici, con poltrone per tutti i partiti che hanno dato la fiducia al nuovo esecutivo e con alcune conferme rispetto alla squadra del governo Conte bis. Conferme che non hanno riguardato però il Ministero dell'Istruzione. Infatti Lucia Azzolina è stata sostituita da Patrizio, un tecnico. E l'eredità della Azzolina è piuttosto pesante, con alcune cose importanti da fare e pure urgentemente visto che proprio laè una delle aree più colpite dalle limitazioni dovute dal coronavirus. Ecco cosa ha detto il neosulle linee programmatiche del suo dicastero.: ledelPatrizio, accademico, ex rettore dell'Università ...

repubblica : ?? Intervista al ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi: 'Decido subito come fare la maturita', poi voglio tutti… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Ministro Bianchi: “Decido subito come fare la maturità, poi voglio tutti a scuola” [di Corrado Zunin… - repubblica : Ministro Bianchi: “Decido subito come fare la maturità, poi voglio tutti a scuola” - DomyLot : Scuola, il ministro #Bianchi su #Azzolina: 'Il lavoro fatto finora è stato massiccio e importante. Lucia Azzolina c… - carlobonini : #Istruzione #scuola Ministro Bianchi: “Decido subito come fare la maturità, poi voglio tutti a scuola”. L’intervist… -