Scuola, il neo ministro Bianchi: «Tutti in classe il prima possibile»

Già questa settimana la decisione su come sarà l'esame di maturità e poi tutte e altre sulla scuola. Il Ministro Patrizio Bianchi, intervistato da Repubblica, ha raccontato le prime scelte sull'Istruzione che prenderà. Sabato, dopo il giuramento, ha visitato il Ministero e si è portato a Ferrara il materiale da studiare.

