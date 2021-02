Scuola, il ministro Bianchi su esame di maturità, didattica in presenza e cattedre vuote (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“In settimana decidiamo” sulla maturità, “ho ben presente il bisogno di informazione; i ragazzi stiano tranquilli”. Così il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi su ‘La Repubblica’, racconta che “il lavoro è tanto e bisogna farlo in fretta. Bisogna dare certezze agli studenti, ai docenti. Comunicheremo le cose quando avremo raggiunto un risultato e il risultato lo raggiungeremo studiando”. “Docenti e studenti nel 2020 hanno lavorato tanto, questo va riconosciuto – osserva – diciamo, poi, che i ritardi e le mancanze sono diversi, a seconda delle aree, delle scuole. Ecco, dovremo intervenire su quella fascia che ha sofferto la didattica a distanza, in particolare gli adolescenti del Sud e delle aree interne. La pandemia ha messo a nudo i divari e le disuguaglianze esistenti nel nostro ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“In settimana decidiamo” sulla, “ho ben presente il bisogno di informazione; i ragazzi stiano tranquilli”. Così ildell’Istruzione Patriziosu ‘La Repubblica’, racconta che “il lavoro è tanto e bisogna farlo in fretta. Bisogna dare certezze agli studenti, ai docenti. Comunicheremo le cose quando avremo raggiunto un risultato e il risultato lo raggiungeremo studiando”. “Docenti e studenti nel 2020 hanno lavorato tanto, questo va riconosciuto – osserva – diciamo, poi, che i ritardi e le mancanze sono diversi, a seconda delle aree, delle scuole. Ecco, dovremo intervenire su quella fascia che ha sofferto laa distanza, in particolare gli adolescenti del Sud e delle aree interne. La pandemia ha messo a nudo i divari e le disuguaglianze esistenti nel nostro ...

