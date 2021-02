Screening anti-covid nelle scuole salernitane: ecco dove inizierà (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAl grido di “Arrestiamo il virus”, parte dall’istituto comprensivo di Torrione, Giovanni Paolo II, lo Screening sulla popolazione scolastica attraverso il quale il comune di Salerno, in collaborazione con la fondazione Ebris e la regione Campania proverà a certificare le condizioni di salute della popolazione scolastica effettuando su base volontaria test molecolari a dirigenti, docenti, personale Ata ma anche studenti tra i 6 ed i 18 anni. Lo Screening ha l’obiettivo di tutelare la salute degli studenti ed aumentare la sicurezza nelle scuole perché permetterà di scoprire se ci sono casi positivi, specie se asintomatici. “In questo modo si può arrestare tempestivamente la diffusione del virus ed impedirgli di circolare indisturbato” ha dichiarato nei giorni scorsi il sindaco di Salerno ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAl grido di “Arrestiamo il virus”, parte dall’istituto comprensivo di Torrione, Giovanni Paolo II, losulla popolazione scolastica attraverso il quale il comune di Salerno, in collaborazione con la fondazione Ebris e la regione Campania proverà a certificare le condizioni di salute della popolazione scolastica effettuando su base volontaria test molecolari a dirigenti, docenti, personale Ata ma anche studenti tra i 6 ed i 18 anni. Loha l’obiettivo di tutelare la salute degli studenti ed aumentare la sicurezzaperché permetterà di scoprire se ci sono casi positivi, specie se asintomatici. “In questo modo si può arrestare tempestivamente la diffusione del virus ed impedirgli di circolare indisturbato” ha dichiarato nei giorni scorsi il sindaco di Salerno ...

