Scontro Ibra Lukaku | oggi il belga sarà ascoltato dalla Procura | zero rischi squalifica

Romelu Lukaku oggi sarà ascoltato dalla Procura Federale dopo lo Scontro con Ibrahimovic in Coppa Italia: ci saranno entrambi al derby Milan-Inter ripartirà da Lukaku contro Ibrahimovic. Come riporta La Gazzetta dello Sport la giustizia sportiva sta facendo il suo corso, l'istruttoria è ormai vicina alla conclusione. Dopo l'interrogatorio del milanista, che ha giurato di essere lontani anni luce da qualsiasi idea di razzismo, oggi tocca all'interista che sarà ascoltato in videoconferenza dalla Procura. Ma prima di poter arrivare a una conclusione definitiva – archiviazione, patteggiamento o deferimento con successivo processo davanti ...

