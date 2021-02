Scontro con Ibrahimovic, ascoltato Lukaku: le novità in vista del derby (Di lunedì 15 febbraio 2021) Quel che sembra certo è che, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', l'atteso rendez - vous tra i due giocatori nel derby del 21 febbraio ci sarà. Non c'è infatti alcun rischio che eventuali sanzioni,... Leggi su sport.virgilio (Di lunedì 15 febbraio 2021) Quel che sembra certo è che, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', l'atteso rendez - vous tra i due giocatori neldel 21 febbraio ci sarà. Non c'è infatti alcun rischio che eventuali sanzioni,...

trash_italiano : Io vorrei solo ricordarvi che abbiamo fatto entrare questa Alessia per parlare con Zenga SENZA ALCUN MOTIVO VALIDO… - capuanogio : ?? Se arbitri e ispettori #Figc non hanno visto, sentito e scritto nulla dello scontro #Conte #Agnelli, la Procura d… - capuanogio : #Conte: 'Scontro con #Agnelli? Fonti #Juventus dovrebbero dire la verità. Penso che il quarto uomo abbia visto e se… - infoitsport : Scontro con Ibrahimovic, ascoltato Lukaku: le novità in vista del derby - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Renato Brunetta, subito scontro con gli statali: «Basta smart working, tornino subito in ufficio» -