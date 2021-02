Sci, stop agli impianti fino al 5 marzo: il governo promette ristori (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il ministro Speranza ha detto no alla riapertura delle piste da sci all’ultima curva. Lo stop è arrivato sul rettilineo finale, quando mancavano ormai poche ore alla ripresa delle attività come previsto dal Dpcm del 14 gennaio, che aveva fissato il via libera a oggi, lunedì 15 febbraio. Ieri sera, però, Speranza ha firmato un’ordinanza che prolunga la chiusura fino al prossimo 5 marzo. La decisione è arrivata dopo il parare contrario all’apertura da parte del Comitato tecnico scientifico (Cts), che ha messo in guardia sui rischi di un’eventuale riapertura: perché, si legge nel documento, il 17,8% dei contagiati attuali ha contratto la cosiddetta ‘variante inglese’ del virus, che sta mettendo in allarme gli esperti. “Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un provvedimento che vieta lo svolgimento delle attività sciistiche ... Leggi su italiasera (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il ministro Speranza ha detto no alla riapertura delle piste da sci all’ultima curva. Loè arrivato sul rettilineo finale, quando mancavano ormai poche ore alla ripresa delle attività come previsto dal Dpcm del 14 gennaio, che aveva fissato il via libera a oggi, lunedì 15 febbraio. Ieri sera, però, Speranza ha firmato un’ordinanza che prolunga la chiusuraal prossimo 5. La decisione è arrivata dopo il parare contrario all’apertura da parte del Comitato tecnico scientifico (Cts), che ha messo in guardia sui rischi di un’eventuale riapertura: perché, si legge nel documento, il 17,8% dei contagiati attuali ha contratto la cosiddetta ‘variante inglese’ del virus, che sta mettendo in allarme gli esperti. “Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un provvedimento che vieta lo svolgimento delle attività sciistiche ...

fattoquotidiano : Piste da sci, ecco perché Speranza ha deciso lo stop in extremis con il via libera di Draghi - Agenzia_Ansa : Lo sci non riparte, nuovo stop agli impianti fino al 5 marzo. Speranza firma il provvedimento #ANSA - sole24ore : Speranza ordina in extremis lo stop dello sci fino al 5 marzo. Lega: ora più ristori, non bastano 4,5 miliardi… - BabbaiFabry : RT @galby1961: Stop allo sci fino al 5 Marzo. Domani scenderanno in piazza per protesta???? Forza fate come con il governo Conte forza....… - genovapostnews : Zona arancione e stop allo sci, Toti: “Da Conte a Draghi non è cambiato molto” -