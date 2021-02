Sci, ministro Turismo Garavaglia attacca Speranza: “E’ mancato rispetto per lavoratori montagna” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Già a partire da prossimo decreto Ristori bisognerà dare una risposta concreta al Turismo della montagna, fortemente penalizzato dalla scelta del governo di protrarre la chiusura degli impianti almeno fino al 5 marzo prossimo. Così si è espresso il neo ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. Nel corso di una conferenza stampa a Milano, commentando la decisione di rimandare l’apertura degli impianti sciistici, Garavaglia ha sottolineato come “ci sia stato un danno legato alla scelta del governo“, motivo per cui “serviranno indennizzi, poichè è sbagliato parlare di ristori quando si arreca un danno”. “Nell’ordinanza del ministro Speranza sullo sci è mancato il rispetto per i lavoratori ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Già a partire da prossimo decreto Ristori bisognerà dare una risposta concreta aldella, fortemente penalizzato dalla scelta del governo di protrarre la chiusura degli impianti almeno fino al 5 marzo prossimo. Così si è espresso il neodel, Massimo. Nel corso di una conferenza stampa a Milano, commentando la decisione di rimandare l’apertura degli impianti sciistici,ha sottolineato come “ci sia stato un danno legato alla scelta del governo“, motivo per cui “serviranno indennizzi, poichè è sbagliato parlare di ristori quando si arreca un danno”. “Nell’ordinanza delsullo sci èilper i...

petergomezblog : Speranza blocca lo sci fino al 5 marzo: “Rischio varianti”. E l’unità nazionale del governo o Draghi dopo 24 ore va… - Agenzia_Ansa : Le piste di sci non riaprono. Il ministro Speranza ha firmato un provvedimento che vieta lo svolgimento delle atti… - fattoquotidiano : ULTIM'ORA/GLI IMPIANTI DI SCI NON RIAPRONO Ecco la decisione di Speranza […] - Massimi07355017 : RT @LaNotiziaTweet: Sci, il leghista #Garavaglia appena diventato ministro già attacca il #Governo. “I danni vanno indennizzati, non bisogn… - Herbert403 : RT @petergomezblog: Sci, il ministro leghista Garavaglia attacca Speranza: “Mancato rispetto, assurdo decida da solo”. Ma lo stop è stato c… -