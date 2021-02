Sci | Garavaglia | «Il danno è colpa di una scelta del governo | ci saranno indennizzi»

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Un addio definitivo allo sci amatoriale in questo inizio 2021, che manda oltre 10 miliardi in fumo per tutto l'indotto. Lo stop definitivo è confermato innanzitutto dal neoministro del...

"La metodologia che è stata applicata nella decisione di ieri sera di non aprire le piste daha fatto emergere che qualcosa non ha funzionato. Infatti, il ministro al Turismo Massimoci ha comunicato che il Comitato Tecnico Scientifico aveva in possesso i dati da martedì scorso ...... Giancarlo Giorgetti, e del Turismo, Massimo, erano andati in pressing, sottolineando ... QUANTO PESA LO STOP ALLOIl posticipo dell'avvio della stagione sciistica al 5 marzo andrà a ...(Adnkronos) – Gli operatori del mondo della montagna e dello sci hanno mostrato a Fontana e Garavaglia “disillusione e angoscia per quello che è successo”, anche perché, ha detto il governatore, “ques ...Covid. Stagione sci è finita', Garavaglia contro Speranza. La rivolta della montagna, persi 10 miliardi, ristori subito ROMA, 15 FEB - Un addio definitivo allo sci amatoriale in questo inizio 2021, ...