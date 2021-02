Sci, Bardonecchia si ferma in segno di protesta: in paese serrande abbassate e campane della chiesa che risuonano – Video (Di lunedì 15 febbraio 2021) Bardonecchia, in Alta Valle di Susa, si ferma contro lo stop alla ripresa dello sci. I negozi con le serrande abbassate e il suono delle campane della chiesa parrocchiale hanno accompagnato la protesta di maestri di sci, operatori del turismo, impiantisti e commercianti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021), in Alta Valle di Susa, sicontro lo stop alla ripresa dello sci. I negozi con lee il suono delleparrocchiale hanno accompagnato ladi maestri di sci, operatori del turismo, impiantisti e commercianti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

