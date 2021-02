Sci alpino | Riccardo Tonetti | “Ho attaccato ma non ho trovate le giuste misure Sono dispiaciuto”

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 febbraio 2021) E’ unvisibilmente deluso quello che si presenta ai microfoni di Rai Sport al termine della combinata alpina maschile dei Mondiali di Cortina. L’azzurro, dopo un buonissimo superG chiuso in 10ma piazza, si è dovuto accontentare di un settimo posto nella classifica finale a causa di una manche di slalom decisamente sottotono. “Non holesu una pista estremamente dura. Purtroppo è questo il terreno che patisco di più. Nonostante tutto ho provato ad attaccare perchè era l’unico modo per rimanere in gara. Quando non riesci a deformare lo sci non fai velocità e per me così è stato. Mi dispiace molto ma ci ho provato fino alla fine“. La combinata alpina è stata vinta dall’austriaco Marco Schwarz, seguito dal transAlexis Pinturault e dallo ...