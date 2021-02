Sci alpino | medagliere Mondiali Cortina 2021 | tutte le medaglie

Leggi su sportface

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Ilaggiornato in tempo reale deidi sciche si svolgeranno ad’Ampezzo. Gli atleti arrivano in Italia per due settimane di gare in cui verranno assegnate leinle discipline. La selezione azzurra, dopo gli ottimi risultati raggiunti nelle ultime stagioni, punta a conquistare parecchi riconoscimenti tra le nevi di casa. IL PROGRAMMA DELLE GARE I RISULTATI E LE CLASSIFICHE GARA PER GARA LA DIRETTA E I LIVE GARA PER GARA GLI ITALIANI PRESENTI PER OGNI GARA ILAGGIORNATO (NELL’ORDINE ORO – ARGENTO – BRONZO) Svizzera 2 1 3 Austria 2 0 0 Usa 1 0 1 Germania 0 3 0 Slovacchia ...