Sci alpino, i promossi e bocciati della prima settimana dei Mondiali. Kriechmayr, Gut e Suter impressionano, delude la velocità azzurra (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si apre ufficialmente la seconda, ed ultima, settimana dei Campionati Mondiali di Cortina d’Ampezzo 2021 di sci alpino. Ci attendono numerose gare, dato che nei primi sette giorni abbiamo visto solamente i due superG e le due discese. Andiamo, quindi, ad analizzare chi chiude la prima settimana di Cortina con voti alti e chi, invece, finisce dietro la lavagna. promossi LARA GUT-BEHRAMI: un oro ed un bronzo in due gare: la sua trasferta di Cortina si sta trasformando in una consacrazione della sua annata e, non ultimo, della sua carriera. In superG partiva conscia di essere la sciatrice da battere e rimanda al mittente tutte le rivali. In discesa disputa una gara di primo livello, ma Suter e Weidle la superano. Non ha nulla di che ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si apre ufficialmente la seconda, ed ultima,dei Campionatidi Cortina d’Ampezzo 2021 di sci. Ci attendono numerose gare, dato che nei primi sette giorni abbiamo visto solamente i due superG e le due discese. Andiamo, quindi, ad analizzare chi chiude ladi Cortina con voti alti e chi, invece, finisce dietro la lavagna.LARA GUT-BEHRAMI: un oro ed un bronzo in due gare: la sua trasferta di Cortina si sta trasformando in una consacrazionesua annata e, non ultimo,sua carriera. In superG partiva conscia di essere la sciatrice da battere e rimanda al mittente tutte le rivali. In discesa disputa una gara di primo livello, mae Weidle la superano. Non ha nulla di che ...

