Sci alpino, gli azzurri in gara nel parallelo dei Mondiali. Bassino e Brignone le punte (Di lunedì 15 febbraio 2021) Domani, a partire dalle 09.00, si tornerà sulle nevi di Cortina per le qualificazioni del parallelo femminile e maschile valido per i Mondiali 2021 di sci alpino a Cortina d'Ampezzo (Italia). Una prova particolare che potrebbe riservare qualcosa di speciale ai colori azzurri, augurandoci ovviamente che i nostri rappresentanti siano protagonisti dalle 14.00, quando conterà maggiormente. Giorno di gara accompagnato da una novità. La Fis ha deciso di apportare una modifica regolamentare in merito alle qualifiche. Gli atleti saranno suddivisi in due gruppi e si correrà una sola manche, invece che due previste come in Coppa del Mondo. I migliori sedici crono (otto del tracciato blu e otto del rosso) saranno parte della seconda parte agonistica (fase finale) prevista nel pomeriggio sulla pista Olympia nel ...

