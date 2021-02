Scatta la passione tra Rosalinda e Andrea Zenga, la reazione del fidanzato Giuliano (Di lunedì 15 febbraio 2021) San Valentino di passione per Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, infatti i due, sempre più in feeling, si dichiarano. Complice l’atmosfera romantica, in tarda serata al GF Vip, da soli nella stanza arancione della Casa, si lasciano andare e si regalano coccole e intimità sul letto dell’attrice. Faticano a contenersi e vanno a un passo dal bacio. La 28enne e il 27enne fanno sognare i fan, poi bruscamente interrotti dal resto del gruppo. Immancabile arriva la reazione del fidanzato di lei. Giuliano Condorelli, a cui Rosalinda era legata da più di 10 anni, chiude il profilo social. Rosalinda e Andrea sono appassionati mentre stanno occhi negli occhi sul lettone della ragazza. Si piacciono, moltissimo, sentono di essere ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) San Valentino diperCannavò e, infatti i due, sempre più in feeling, si dichiarano. Complice l’atmosfera romantica, in tarda serata al GF Vip, da soli nella stanza arancione della Casa, si lasciano andare e si regalano coccole e intimità sul letto dell’attrice. Faticano a contenersi e vanno a un passo dal bacio. La 28enne e il 27enne fanno sognare i fan, poi bruscamente interrotti dal resto del gruppo. Immancabile arriva ladeldi lei.Condorelli, a cuiera legata da più di 10 anni, chiude il profilo social.sono appassionati mentre stanno occhi negli occhi sul lettone della ragazza. Si piacciono, moltissimo, sentono di essere ...

