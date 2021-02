Scaroni: «Il Milan non si abbatte. Ibra a Sanremo? Ogni cosa che fa Ibra ha una sua logica» (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Gr Parlamento. Ha commentato la sconfitta della squadra contro lo Spezia. “Noi al Milan non ci esaltiamo quando siamo primi e non ci abbattiamo quando siamo secondi. Guardiamo davanti partita dopo partita cercando di fare il meglio. Ora andiamo a Belgrado, poi avremo il derby. Non temo per nulla un abbattimento generale, sono convinto che il clima a Milanello sia ottimo. Certamente la partita con lo Spezia è stata una sorpresa un po’ per tutti, ma io sono molto fiducioso”. Sul campionato: “Il campionato non è mai stato così bello, ci stiamo tutti divertendo a vedere una classifica serrata. Inter, Milan e Juventus sembrano le favorite, ma non escludo sorprese”. Sulla partecipazione di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il presidente del, Paolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Gr Parlamento. Ha commentato la sconfitta della squadra contro lo Spezia. “Noi alnon ci esaltiamo quando siamo primi e non ci abbattiamo quando siamo secondi. Guardiamo davanti partita dopo partita cercando di fare il meglio. Ora andiamo a Belgrado, poi avremo il derby. Non temo per nulla un abbattimento generale, sono convinto che il clima aello sia ottimo. Certamente la partita con lo Spezia è stata una sorpresa un po’ per tutti, ma io sono molto fiducioso”. Sul campionato: “Il campionato non è mai stato così bello, ci stiamo tutti divertendo a vedere una classifica serrata. Inter,e Juventus sembrano le favorite, ma non escludo sorprese”. Sulla partecipazione di ...

ANCAFEBIA : RT @MilanNewsit: Scaroni: 'Noi al Milan non ci esaltiamo quando siamo primi e non ci abbattiamo quando siamo secondi' - napolista : Scaroni: «Il Milan non si abbatte. Ibra a Sanremo? Ogni cosa che fa Ibra ha una sua logica» “Ora andiamo a Belgrado… - Claudio69_ : RT @MilanNewsit: Scaroni: 'Noi al Milan non ci esaltiamo quando siamo primi e non ci abbattiamo quando siamo secondi' - AMilanesta7 : RT @MilanNewsit: Scaroni: 'Noi al Milan non ci esaltiamo quando siamo primi e non ci abbattiamo quando siamo secondi' - NonCapiscer : RT @MilanNewsit: Scaroni: 'Noi al Milan non ci esaltiamo quando siamo primi e non ci abbattiamo quando siamo secondi' -