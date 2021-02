Scandalo mascherine | indagati anche dei funzionari pubblici

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Un’indagine iniziata a fine estate, quella sull’acquisto dicinesi di qualità scadente e arrivate in Italia grazie al contribuito di una serie di imprenditori non proprio affidabili. E che sembra arrivata a un punto di svolta: secondo La Verità, infatti, sarebbero emersi nuovi filoni, con le ipotesi di reato che non si limiterebbero più a traffico illecito di influenze e ricettazione e un numero dicresciuto rispetto agli otto iniziali. Tra questi,“uno o piùufficiali, una notizia che potrebbe far tremare i polsi a diversi dirigenti edella struttura commissariale”. Occhi puntatisu chi ha rilasciato le certificazioni dellesulla base della documentazione cinese, senza effettuare altri i controlli. Con ...

