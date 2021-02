Sardegna, Solinas: “Test negativo o vaccino per venire da noi in estate” (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Chi entra in Sardegna dovrà presentare un certificato di negatività o di avvenuta vaccinazione, il sistema dei controlli partirà ben prima dell’inizio della stagione estiva“. Il governatore della Sardegna, Christian Solinas, presenta il piano di monitoraggio in vista soprattutto della stagione estiva. In un’intervista a ‘L’Unione Sarda’, Solinas ha sottolineato l’esigenza di tracciare i turisti al loro arrivo sull’isola dopo che lo scorso anno tale richiesta fu oggetto di scontro con il Governo. “La situazione epidemiologica è in miglioramento, stiamo portando avanti gli screening di massa e le vaccinazioni, ci sono più luci che ombre e le condizioni per uscire da questo incubo – ha detto il governatore sardo -. Ma allo stesso tempo dobbiamo difenderci in ogni modo da queste varianti del virus che preoccupano e ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Chi entra indovrà presentare un certificato di negatività o di avvenuta vaccinazione, il sistema dei controlli partirà ben prima dell’inizio della stagione estiva“. Il governatore della, Christian, presenta il piano di monitoraggio in vista soprattutto della stagione estiva. In un’intervista a ‘L’Unione Sarda’,ha sottolineato l’esigenza di tracciare i turisti al loro arrivo sull’isola dopo che lo scorso anno tale richiesta fu oggetto di scontro con il Governo. “La situazione epidemiologica è in miglioramento, stiamo portando avanti gli screening di massa e le vaccinazioni, ci sono più luci che ombre e le condizioni per uscire da questo incubo – ha detto il governatore sardo -. Ma allo stesso tempo dobbiamo difenderci in ogni modo da queste varianti del virus che preoccupano e ...

