Sardegna, Solinas rilancia: "In estate patentino di vaccinazione Covid per sbarcare da noi" (Di lunedì 15 febbraio 2021) Dopo la richiesta, nella passata stagione turistica, di un test antigenico, il presidente della Regione annuncia un sistema di controllo per evitare la diffusione del virus nell'isola. Federalberghi: "Decida il governo, ci vuole omogeneità per gli spostamenti tra regioni" Leggi su repubblica (Di lunedì 15 febbraio 2021) Dopo la richiesta, nella passata stagione turistica, di un test antigenico, il presidente della Regione annuncia un sistema di controllo per evitare la diffusione del virus nell'isola. Federalberghi: "Decida il governo, ci vuole omogeneità per gli spostamenti tra regioni"

TgLa7 : Solinas, certificato #vaccinazione per estate in #Sardegna ++ Governatore, 'Per chi arriva anche prova negatività' - SkyTG24 : Covid, Solinas: servirà il certificato di vaccinazione per l’estate in Sardegna - MediasetTgcom24 : Covid, Solinas: 'Certificato di vaccinazione o test negativo per entrare in Sardegna' #sardegna… - zazoomblog : Sardegna Solinas rilancia: In estate patentino di vaccinazione Covid per sbarcare da noi - #Sardegna #Solinas… - marino29b : RT @soniabetz1: Guardate in Sardegna come lavorano #Solinas vergognoso! NEGATO ACCESSO AGLI ATTI. POLEMICA CON GLI UFFICI DELLA PRESIDENZA… -