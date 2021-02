Sanremo 2021, che duetto tra gli ospiti della finale! Ecco di chi si tratta (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sanremo 2021 si avvicina e le conferme e le smentite in merito agli ospiti che si avvicenderanno sul palco del teatro Ariston si fanno sempre più insistenti. Amadeus ha confermato qualche giorno fa come ospiti Alessandra Amoroso e i Negramaro. Il direttore artistico, però, non sembra si voglia fermare qui e sta puntando ad un duetto tutto al femminile e formato da due grandi artiste della musica italiana per la serata finale della kermesse che andrà in onda sabato 6 marzo 2021. Sanremo 2021: duetteranno Fiorella Mannoia e Ornella Vanoni? Le ultime news Per la serata finale di Sanremo 2021 potrebbero fare un duetto Fiorella Mannoia e Ornella Vanoni. Come viene ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 15 febbraio 2021)si avvicina e le conferme e le smentite in merito agliche si avvicenderanno sul palco del teatro Ariston si fanno sempre più insistenti. Amadeus ha confermato qualche giorno fa comeAlessandra Amoroso e i Negramaro. Il direttore artistico, però, non sembra si voglia fermare qui e sta puntando ad untutto al femminile e formato da due grandi artistemusica italiana per la serata finalekermesse che andrà in onda sabato 6 marzo: duetteranno Fiorella Mannoia e Ornella Vanoni? Le ultime news Per la serata finale dipotrebbero fare unFiorella Mannoia e Ornella Vanoni. Come viene ...

