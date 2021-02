Sanremo 2021 | Capello critica Ibrahimovic

Leggi su solodonna

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Fabio, ex allenatore di serie A, hato aspramente Zlatanper la sua presenza al festival di; “la società avrebbe dovuto vietarlo!”, il monito dicontro l’intera società sportiva del Milan che ha permesso al bomber di accettare l’invito di Amadeus. Che cosa ci faccia un calciatore che parla ancora male l’italiano ase lo stanno chiedendo in molti, compreso Fabio, ex allenatore di Articolo completo: dal blog SoloDonna