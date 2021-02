Sanremo, 100 giurati adolescenti in diretta ogni sera (Di lunedì 15 febbraio 2021) Per il terzo anno consecutivo Radioimmaginaria, network europeo di adolescenti, coordinerà durante il Festival di Sanremo una giuria nazionale composta da ragazzi dagli 11 ai 22 anni. Attraverso una piattaforma online, i giurati potranno esprimere un voto ogni sera sulle canzoni e sui cantanti in gara. abr/com su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 febbraio 2021) Per il terzo anno consecutivo Radioimmaginaria, network europeo di, coordinerà durante il Festival diuna giuria nazionale composta da ragazzi dagli 11 ai 22 anni. Attraverso una piattaforma online, ipotranno esprimere un votosulle canzoni e sui cantanti in gara. abr/com su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Sanremo, 100 giurati adolescenti in diretta ogni sera - HereIsNica : @beamasterpiece I concorrenti complessivamente hanno recitato in oltre 120 film e fiction, hanno partecipato a più… - ManeskinFanClub : I ragazzi sono sul nuovo numero di @Cosmopolitan_IT! ?? — #maneskin #ilballodellavita #måneskin #thisismåneskin… - RivieraSportit : Il Covid non ferma la vela a Sanremo: dal 18 febbraio oltre 100 imbarcazioni per 'The Carnival Race' - SanremoNews : Il Covid non ferma la vela a Sanremo: dal 18 febbraio oltre 100 imbarcazioni per 'The Carnival Race' -