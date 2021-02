San Valentino a casa Draghi: Serena di nome e di fatto e pure granduchessa (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il San Valentino di Draghi e signora Mario Draghi è il nuovo premier italiano e accanto a lui da tantissimi anni c’è la moglie. Il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi ce la presenta nella sua rubrica domenicale sul quotidiano Libero. La signora Draghi non è solo la moglie del premier, ma è prima di L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il Sandie signora Marioè il nuovo premier italiano e accanto a lui da tantissimi anni c’è la moglie. Il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi ce la presenta nella sua rubrica domenicale sul quotidiano Libero. La signoranon è solo la moglie del premier, ma è prima di L'articolo proviene da Novella 2000.

Pontifex_it : Siamo creati per amare e nell’unione coniugale l’uomo e la donna realizzano questa vocazione nel segno della recipr… - trash_italiano : Buon San Valentino a te che sei single ?? - NetflixIT : Accurata descrizione di San Valentino 2021: - blujasmine3 : RT @Manuel_Real_Off: E tanti auguri che oggi è San Valentino! Era ieri! Gne gne gne #GfVip - HADIDXSTYLE : ariana ha letteralmente mandato delle torte di san valentino ai suoi amici per non farli sentire soli e non amati. non sto piangendo giuro. -