San Faustino | chi è il santo patrono dei single

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 15 febbraio 2021) San: famiglia pagana e cavaliere durante l’impero di Adriano, si converte al cristianesimo. I miracoli, le torture, la decapitazione Oggi 15 febbraio, la Chiesa festeggia San, conosciuto negli ultimi anni soprattutto per essere considerato il protettore dei. Secondo la tradizione, infatti, Sandi Sarezzo, località in provincia di Brescia, aiuterebbe a trovare l’anima gemella. Il perché sta nel significato del nome che in latino sta per propizio e quindi compatibile con chi, appunto, è in cerca. Un’altra spiegazione, ritenuta più plausibile, è la celebrazione delche cade proprio il giorno dopo San Valentino, protettore degli innamorati. Il manifesto pubblicitario di una festa peril 15 febbraio – photo credits: PubliwebPerché San ...