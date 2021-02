Salvo Veneziano | “Vi svelerò gli scheletri nell’armadio di Alfonso Signorini”

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Anchepare sia entrato nelle mire di. Nei giorni scorsi, Dagospia ha parlato della decisione di Mediaset di diffidare Stefano Bettarini dopo gli attacchi e le dure critiche al Grande Fratello Vip e al conduttore. Da qualche tempo circola insistentemente la voce che direttore di Chi avrebbe deciso di sporgere querela contro; come riporta GossipeTv, fonti molto vicine a quest’ultimo confermano che la querela sia stata sporta. “Ora inizia la battaglia,è già d’accordo con altri ex gieffini, saranno svelate cose che nessuno sa.” Sempre stando a questa fonte: “Saranno svelate cose che nessuno sa in merito a. Sicuramente ...

infoitcultura : Signorini ha querelato Salvo Veneziano: “Ora si apre il vaso di pandora” (esclusiva GossipeTv) - lamescolanza : @alfosignorini ha querelato davvero Salvo? Parla Veneziano: ecco la verità - Il Decoder - threeamxiety : Ho sognato che Salvo Veneziano faceva ricorso per la sua eliminazione al #GFVIP dell’anno scorso e il tribunale gli… - LadyNews_ : #StefanoBettarini, #SalvoVeneziano e #MaurizioSorge denunciati da #AlfonsoSignorini e dal #GF: lo rivela… - anticipazionitv : L'ex concorrente del #GFVIP esce allo scoperto dopo i gossip emersi sul suo conto ???? #atv -

Ultime Notizie dalla rete : Salvo Veneziano

Fonti molto vicine aconfermano che la querela c'è. Ora inizia la battaglia:...conduttore del GF Vip ha agito per vie legali contro? Tutta la verità dell'ex gieffino Signorini dopo aver querelato Stefano Bettarini è passato alle vie legali anche contro:...Alfonso Signorini ha querelato ufficialmente un ex concorrente del Grande Fratello? Gravi accuse contro il conduttore: i dettagli.Facendo un bilancio di questa edizione del Gf Vip, anche il padrone di casa del reality Alfonso Signorini si è preso le sue colpe. Non è un’edizione facile del GF Vip. Non sempre durante le dirette de ...