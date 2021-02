Salvini torna all’attacco sulle chiusure: «Basta allarmismi, uno scienziato non può terrorizzare tutti» – Il video (Di lunedì 15 febbraio 2021) «Non è possibile che un solo scienziato decida di terrorizzare tutti, spero che con il nuovo governo finisca la stagione di allarmismi su giornali e telegiornali». Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, torna sull’appello di Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza che ha chiesto un lockdown totale per contenere l’epidemia di Coronavirus. «Noi proponiamo che la comunità scientifica si unisca e comunichi in base alle decisioni. Non è possibile che qualcuno si svegli e decida di terrorizzare gli italiani parlando di morti, feriti e chiusure senza che ne abbia discusso con altri. Questo era il metodo del passato governo». Già ieri, nel corso della trasmissione Mezz’ora in più, Salvini aveva ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 febbraio 2021) «Non è possibile che un solodecida di, spero che con il nuovo governo finisca la stagione disu giornali e telegiornali». Così il segretario della Lega, Matteosull’appello di Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza che ha chiesto un lockdown totale per contenere l’epidemia di Coronavirus. «Noi proponiamo che la comunità scientifica si unisca e comunichi in base alle decisioni. Non è possibile che qualcuno si svegli e decida digli italiani parlando di morti, feriti esenza che ne abbia discusso con altri. Questo era il metodo del passato governo». Già ieri, nel corso della trasmissione Mezz’ora in più,aveva ...

