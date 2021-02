Salvini non è cambiato. Giura fedeltà al Governo, ma avverte Draghi che sul Covid serve un cambio di marcia. “Spero finisca la stagione degli allarmismi” (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Saremo leali, coerenti, collaborativi. Salute, lavoro e ritorno alla vita. Spero che con il nuovo Governo finisca la stagione degli allarmismi su giornali e telegiornali”. E’ quanto ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando dell’emergenza Coronavirus. “Noi proponiamo che la comunità scientifica si metta intorno a un tavolo – ha aggiunto – e decida numeri alla mano, poi in base ai numeri comunichi”. “Non è possibile – ha detto ancora Salvini – che ci sia uno che si alza la mattina gettando nel panico milioni di italiani parlando di chiusure senza che ne abbia discusso con altri. Questo è il metodo del passato Governo e su questo sicuramente ci sarà un cambio di marcia. I ministri nominati ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Saremo leali, coerenti, collaborativi. Salute, lavoro e ritorno alla vita.che con il nuovolasu giornali e telegiornali”. E’ quanto ha detto il leader della Lega, Matteo, parlando dell’emergenza Coronavirus. “Noi proponiamo che la comunità scientifica si metta intorno a un tavolo – ha aggiunto – e decida numeri alla mano, poi in base ai numeri comunichi”. “Non è possibile – ha detto ancora– che ci sia uno che si alza la mattina gettando nel panico milioni di italiani parlando di chiusure senza che ne abbia discusso con altri. Questo è il metodo del passatoe su questo sicuramente ci sarà undi. I ministri nominati ...

