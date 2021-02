Salvini: ho incontrato Zingaretti, ho parlato di lavoro (Di lunedì 15 febbraio 2021) Incontro a Montecitorio tra Matteo Salvini e Nicola Zingaretti: lo conferma il leader della Lega all'uscita della Camera. 'Incontro tutti i segretari di maggioranza. Abbiamo parlato di lavoro, del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 15 febbraio 2021) Incontro a Montecitorio tra Matteoe Nicola: lo conferma il leader della Lega all'uscita della Camera. 'Incontro tutti i segretari di maggioranza. Abbiamodi, del ...

matteosalvinimi : #Salvini: Draghi? Non l'avevo mai incontrato prima, non riesco a giudicare una persona dopo 2-3 incontri e quindi a… - berlusconi : Ho incontrato Matteo Salvini, è stato un lungo e cordiale colloquio che ci ha visti in piena sintonia. Rispetto la… - liuk71rm : #Salvini ha incontrato #Zingaretti per parlare di lavoro, che grandi discorsi avranno fatto...oppure si deve ricost… - radio_milano : RT @MediasetTgcom24: Salvini: ho incontrato Zingaretti, ho parlato di lavoro #matteosalvini - ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: Salvini: ho incontrato Zingaretti, ho parlato di lavoro #matteosalvini -