Salvini | “Con il nuovo governo finisce la stagione degli allarmismi su giornali e Tg”

"Se qualcuno 10 giorni fa ha detto a migliaia di imprenditori 'organizzatevi per ripartire' e poi poco prima della ripartenza ci ripensa, allora ha sbagliato, prima o dopo. Ma, insomma, questi sono gli strascichi del Conte II, vediamo di dare un cambio di passo. I ministri nominati da Draghi hanno la nostra fiducia, l'importante in alcuni casi sarà cambiare la squadra dei tecnici, perché di allarmi e di sciagure dalla sera alla mattina, gli italiani ne hanno sentiti fin troppi". Salvini: "Con il nuovo governo finirà anche la stagione degli allarmismi su giornali e Tg" E' stato Matteo Salvini stamane a tentare di 'metterci una pezza' – ma non troppo – sul clamoroso dietrofront rispetto all'annunciata aperture degli impianti sciistici.

