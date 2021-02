Sacchi | il Milan ha perso perché si è creduta invincibile

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 15 febbraio 2021) “Può capitare” è il commento a freddo di Arrigosull’uragano che ha travolto ilsabato sera facendolo perdere contro lo Spezia, giustificando la squadra sofferente per le molte assenze Forse i ragazzi di Pioli hanno sottovalutato il livello di difficoltà che avrebbero incontrato Lo Spezia sebbene squadra giovane ha giocato con furore attaccando di continuo a facendo un pressing forsennato facendo squadra, quello che fino ad oggi ha fatto grande ilstesso Puoi avere i migliori giocatori del mondo, ma se non posseggono una forte motivazione, un elevato spirito di squadra e un gioco che li guidi, quella squadra varrà poco. Può capitare quando si vince molto di cadere nella precarietà delle vittorie, che significa credersi invincibili: ebbene in quel momento si romperebbe l’idea di collettivo L'articolo ...